شكرا لقرائتكم خبر عن «فتيات الشارقة للشطرنج» يشارك في «أيام الشارقة التراثية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مسابقات ترفيهية، عبارة عن مجموعة من الأسئلة والمعلومات الشطرنجية على هامش فعالية «أيام الشارقة التراثية» يومي 25 و26 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بهدف تعريف الجمهور بأهمية لعبة الشطرنج وفوائدها، وربطها بالتراث الإماراتي كواحدة من الرياضات الفكرية القديمة التي نتوارثها جيل بعد جيل.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشّارقة إن مشاركة النادي في فعاليات الأيّام التراثية، تأتي في إطار الجهود التي يبذلها النادي، لإنجاح كل الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية التي تستضيفها إمارة الشارقة على مدار العام وكذلك للتعريف بلعبة الشطرنج لدى الجمهور، ونشر التوعية بأهميتها في تنمية القدرات الذهنية، بهدف توسيع قاعدة ممارسيها، إضافة إلى التعريف بالشطرنج الإماراتي لدى الزوار في ظل مشاركة العديد من الوفود من 29 دولة عربية وأجنبية.

وأكدت نجلاء الشامسي أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يحاول تنويع أنشطته واستثمار مختلف الفعاليات المجتمعية والثقافية لنشر اللعبة بين أفراد المجتمع، حيث يقوم النادي بتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التثقيفية من أجل الارتقاء باللعبة وتطويرها.

ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على التعاون والدعم اللامحدود لمختلف أنشطة النادي وتعزيز دوره المجتمعي.

وتقام «أيام الشارقة التراثية» التي ينظمها «معهد الشارقة للتراث» على مدار 22 يوماً من 20 مارس الجاري إلى 10 أبريل المقبل، ويفتح أبوابه تحت شعار (التراث الثقافي يجمعنا) أمام الزوّار من مختلف الفئات العمرية من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل خلال أيام نهاية الأسبوع، حيث يمكنهم تذوق أشهى الأطباق التقليدية العالمية والمحلية، والاستمتاع بعروض الغناء والرقص وفنون النسيج والعزف والحناء وصناعة الجلود، وغيرها من الحرف والفنون التراثية.