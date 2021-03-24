شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح موسم الدراجات المائية على شاطئ الحديريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * سالم الرميثي: عودة البطولة التي طال انتظارها

تحت رعاية سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي.

سالم الرميثي

وتنطلق البطولة بمشاركة 8 فئات عبر المنافسة التي من المتوقع أن يصل عدد المشاركين من خلالها إلى أكثر من 40 دراجة، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المسابقة اليوم الخميس مع الفحص الفني والحضور والتسجيل الرسمي لكافة المشاركين في موقع الحدث، ثم انطلاق التصفيات الرئيسية غداً الجمعة مع المرحلة الأولى والصباحية والتي ستضم 7 فئات، ثم المرحلة المسائية والختامية والتي ستضم 8 فئات، وتشمل الفئات الصباحية: فئة فيترانس جي بي 2، فئة واقف ناشئين جي بي 3.3، فئة واقف ناشئين جي بي 3.2، فئة واقف ناشئين جي بي 3.1، فئة واقف جي بي2، فئة واقف جي بي 1 وفئة جالس جي بي 4 سبارك، في حين تنطلق الفترة المسائية مع نفس الفئات إضافة إلى فئة الحركات الاستعراضية.

موسم الحصاد

ويبدأ موسم حصد النقاط بالنسبة للمشاركين من خلال البطولة عبر هذه المحطة خاصة وأنه من المتوقع أن تمتد البطولة إلى خمس أو ست جولات يتم استكمالها مع استئناف الموسم في سبتمبر/ أيلول ومن المتوقع أن نشهد منافسة قوية في كل الفئات من أجل بداية قوية لجمع النقاط؛ للوصول لألقاب موسم 2021.

من جهته، بارك سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي البحري لكل المحترفين والمشاركين عودة البطولة التي طال انتظارها للجميع؛ حيث أكد أنها من البطولات المهمة ضمن أجندة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وقال: منذ عودة الرياضات البحرية في أكتوبر الماضي قمنا بتنظيم العديد من البطولات المتنوعة والمختلفة، وتم تنظيم الجولة الختامية للموسم الماضي للدراجات المائية في نوفمبر؛ حيث تم إغلاق الموسم بثلاث جولات، ومجدداً نشهد عودة هذه البطولة العريقة، نعتقد أنها ستكون بداية قوية للدراجات المائية.

وقاية وقوانين

وأكد الرميثي أن الرياضة بصفة عامة قد تجاوزت وبنجاح مع مختلف المجالات والقطاعات الأخرى تأثير جائحة كورونا خاصة مع عودة كل الأنشطة والمنافسات، وقال: نحن نشارك في ظل احترازات وقائية قوية وتطبيق لقوانين تنظيم البطولات وبالتالي نسير في الطريق الصحيح للتعافي من هذه الجائحة والعودة بشكل كامل في القريب العاجل.

وعن المنافسة، شدد الرميثي على أن اليوم لن يكون سهلاً أبداً أمام كافة المشاركين لا سيما وأنها بداية الموسم لهذه البطولة، وقال: نتوقع منافسة قوية ورغبة في الوصول للمراكز الأولى من أجل بدء حصد النقاط، ما نؤكده أن المتعة ستكون حاضرة في كل سباق من السباقات الثمانية التي ستنطلق على مرحلتين، ووجه الرميثي الشكر إلى إدارة شاطئ الحديريات و شركة مدن؛ لتعاونهما على تنظيم السباق.