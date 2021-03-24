شوقي غريب يرد على اعتراض لاعبي المنتخب الأولمبي على اختيار صلاح للمشاركة في الأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على الأنباء المتداولة حول اعتراض لاعبي الفراعنة على اختيار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب، على هامش مؤتمر صحفي باستاد القاهرة: "اللاعب لاعب، ولو كان اللاعب هو اللي بيختار يبقى احنا نقعد في بيوتنا، ده منتخب مصر مش نادي عندي ٣٠ لاعب.. تأكدوا من حاجة.. مصر ليها لاعيبة كتير.. ولو حد خد فرص حد.. أنا متأكد إنه هيجيد".

وأضاف "مازلت بضرب مثال، إنه قبل بطولة إفريقيا اتصاب محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر ومرعي، وكانوا من القوة الأساسية، ولا غنى عنهم لكن لولا إننا كنا بنلاعب كل العناصر التانية مكناش هنلاقي بديل".

تابع "أول مباراة تعرض ناصر ماهر للإصابة لكن محدش حس بغيابه الماتشات اللي بعد كده، كما أصيب أحمد حمدي ومكانش موجود برضو، وما يمكن اللاعب اللي بيقول ده مش في حساباتي أصلا.. ساعات نشوة الفرح والانتصار بتخلي اللاعب يحس إن الناس بتاخد منه حلمه وفرحته لما الناس واجهتهم بسؤال عن انضمام صلاح".

وفي سياق متصل، أكد شوقي غريب، عدم مخاطبة نادي ليفربول الإنجليزي لضم محمد صلاح إلى قائمة أحفاد الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قبل ٢١ أبريل المقبل.

وكشف غريب، أن مخاطبة الأندية التي تمتلك اللاعبين المحترفين الكبار لابد وأن يتم إخطارها بعدما تسفر عنه قرعة دورة الألعاب الأولمبية التي حدد موعدها «الفيفا» واللجنة المنظمة للبطولة في ٢١ أبريل.

وكان شوقي غريب قد أبدى رغبته في ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب الوطني الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.