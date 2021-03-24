شكرا لقرائتكم خبر عن تواضع الكبار .. محمد صلاح يحمل كرات المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر بحمل كرات التدريب عقب انتهاء المران الختامي للفراعنة قبل مواجهة كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.

قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، خوض مباراة كينيا بالقوة الضاربة، لحسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم افريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

استقر حسام البدرى على خوض المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.