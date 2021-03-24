شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم البنك الأهلى بهدف مقابل لاشئ وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف مقابل للاشيء في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى ضمن الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى ، أحرزهدف اللقاء يحيى حامد .

شهدت المباراة فرص ضائعة وغيابات بالجملة للاعبي البنك الاهلي وحرمت العارضة هدفا محققا للتونسى محمد المثناني ونجح حارس المحلة محمود رضا في انقاذ شباكه من تسديدات لاعبي البنك الأهلي خاصة محمد حامد الذي كان قريباً من إحراز هدف من احدي تسديداته القوية .

منح الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب خوض مباراة غزل المحلة الودية وقبل سفر الفريق الي معسكره المغلق بالاسماعيلية الجمعة القادمه استعدادا لاستئناف مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويلتقي فريق البنك الأهلى مع نظيره وادى دجلة يوم 6 إبريل المقبل في انطلاق مباريات الدور الثانى من مباريات الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على إستاد السلام .