شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهزم طلائع الجيش بثلاثية ودياً استعداداً لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الانتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى فوزاً ودياً على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد سجلها وهاب انان وعلى فتحى ومحمد طلعت فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى عصر اليوم ، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها 2 أبريل المقبل باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز

فيما يستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مواجهتين وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

وخاض كشرى فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وعقد خالد مهدى مدير الكرة فى الإنتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبى فريقه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة عدم خلع الكمامة وتفادى الجلسات المزدحمة بينهم حتى لا يتكرر السيناريو الذى واجه الإنتاج الحربى فى فترة إعداد الموسم الماضى حينما أصيب 18 لاعبا بكورونا فى معسكره المغلق بشرم الشيخ، بجانب إصابة مختار مختار مدرب الفريق وقتها.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.

وكان حمادة صدقى قاد تدريب الإنتاج الحربى فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.