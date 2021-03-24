محمد إبراهيم: تيشيرت منتخب مصر غالى وشرف لأى حد والابتعاد عنه أمر محزن

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القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد إبراهيم، لاعب الزمالك والمقاصة السابق وسيراميكا الحالى، عن حزنه لعدم ضمه للمنتخب المصرى، خلال المعسكر المقام حاليا لمباراتى الجولة الخامسة والسادسة أمام كينيا وجزر القمر، مؤكدا أن قميص المنتخب كبير وشرف لأى أحد والابتعاد عنه أمر محزن، متمنيا التوفيق لزملائه بالتوفيق والتأهل لنهائيات الأمم الإفريقية، التى تقام فى الكاميرون العام المقبل 2022.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه على تويتر: "تيشيرت منتخب مصر كبير وغالى وشرف لأى حد أنه يرتديه، والابتعاد عن المنتخب أمر يحزن أى حد، كل التوفيق لمنتخبنا الوطنى وزملائى فى الفترة الحالية، ربنا يوفقهم ويفرحونا بتحقيق هدف التأهل لأمم إفريقيا".



محمد إبراهيم

وكان حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أكد فى وقت سابق، أن قائمة المنتخب التى تستعد لمباراتى كينيا وجزر القمر، جاءت نتاج متابعة لجميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشددا على أن باب المنتخب مفتوح لأى لاعب.

وقال البدرى: "ما يهمنى عند ضم أى لاعب هو الالتزام داخل وخارج الملعب.. لابد أن يكون هناك رغبة من كل اللاعبين للانضمام للمنتخب.. ويجب أن يبذل كل لاعب يرغب فى الانضمام للمنتخب مجهودا كبيرا"، مشيرا أن محمد إبراهيم ويوسف أوباما من اللاعبين المميزين، ولكل لاعب مرحلة فى الانضمام للمنتخب".