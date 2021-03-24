عرابي يكشف لمصراوي.. كواليس اشتباكات مباراة بلقاس والسنبلاوين (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

شهدت مباراة السنبلاوين ضد بلقاس في دوري الدرجة الثالثة اشتباكات عنيفة بين جماهير نادي السنبلاوين ولاعبي نادي بلقاس.

وانتهى اللقاء بفوز السنبلاوين على نادي بلقاس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات دوري الدرجة الثالثة.

وقال هيثم عرابي أحد المستثمرين بنادي بلقاس في تصريحات خاصة لمصراوي: "نطالب بإعادة المباراة بسبب أن لاعب من فريق السنبلاوين حصل على انذارين ولم يطرد وتم استئناف اللعب".

وأضاف: "بعد ذلك بدقيقة نزل مدرب السنبلاوين لكي يطالب من الحكم أنه يطرد اللاعب".

وتابع عرابي: "بعض جماهير السنبلاوين هاجموا لاعبي بلقاس ولكن تعاملوا معي بشكل جيد، أتا احترم السنبلاوين وأهلها".

واختتم عرابي تصريحاته: "قدمنا احتجاج رسمي لمنطقة الدقهلية ونطالب بإعادة المباراة وهذا بحسب القانون، قدمنا طلب رسمي نطالب من خلاله بإعادة المباراة".