عظيمة.. مدرب المقاصة الجديد يتفوق على موسيماني وكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تولى محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني السابق لنادي ظفار العماني، تدريب نادي مصر المقاصة خلفاً لإيهاب جلال الذي انتقل لتدريب النادي الإسماعيلي.

وأعلن نادي المقاصة فسخ تعاقده مع إيهاب جلال بالتراضي ليتمكن الأخير من تولي تدريب النادي الإسماعيلي قبل أن يعلن النادي الفيومي تولي عظيمة القيادة الفنية للفريق..

عظيمة الذي يبلغ من العمر 53 عاماً يملك سيرة ذاتية زاخرة سواء كلاعب أو مدرب خلال 12 عاماً من الإحتراف.

بدأ عظيمة مشواره في نادي حلوان ثم انتقل لقطاع الناشئين للأهلي وتم تصعيده للفريق الأول موسم 1989-1990 ليحترف بعدها في نادي فورتونا كولن ليكون اللاعب المصري الأول الذي يحترف في ألمانيا.

ولعب عظيمة في ألمانيا أيضا إلي أندية أولدنبورج وأرمينيا بيليفيلد قبل الإنتقال إلى النمسا للعب لنادي شتاير ومنه إلى نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ثم العودة إلي نادي هومبورج 08 ليقوم بدراسات بالتوازي مع محطته الأخيرة مع كرة القدم.

وبدأ عظيمة مشاره التدريب بدراسات عديدة زامله فيها الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي لنادي تشيلسي والسابق لباريس سان جيرمان الفرنسي ثم عمل مدربا لفريق الشباب بنادي فورتونا كولن ومنه للفريق الأول قبل العودة إلي مصر للعمل في قطاع الناشئين بالأهلي.

قدمه الراحل محمود الجوهري للكرة في الاردن الذي ارتبط بها الجينرال الراحل مدرباً ومخططاُ ليتولي عظيمة تدريب العديد من الأندية الأردنية وهي : الحسين إربد و ومنتخب الأردن للشباب والفيصلي، ثم تولي عظيمة تدريب العديد من الأندية العربية أبرزها : الأهلي البحريني وظفار العماني والنجمة اللبناني .

وعمل عظيمة مساعداً في الجهاز الفني للأهلي بداية من مساعدة عبد العزيز عبد الشافي ونهاية بمعاونة الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للنادي الأحمر.

مدرب المقاصة المنتظر هو المدرب المصرى الأوحد الذى يمارس المهنة ووصل إلى مرتبة خبير وهو يتفوق "أكاديمياً " على جميع المدربين الأجانب المتواجدين حالياً بالدورى بما فيهم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك .

وحصل عظيمة UEFA Pro licence أى رخصة الإتحاد الأوروبي للمدربيت المحترفين وهى الدرجة التى لم يصل سوى عدد قليل من المدربين الأجاني الذين عملوا في مصر وأهمهم مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي والثنائي كريستيان جروس وجوسفالدوا فيريرا اللذان دربا الزمالك من قبل.

وأصبح عظيمة أول مدرب مصري وعربي وإفريقي يحصل على درجة (خبير ومدرب دولي) وتحديداً في 15 ديسمبر 2006 .

ويملك عظيمة أيضاً عظيمة الرخصتين (A) و(B) من الإتحاد الألمانى لكرة القدم بالإضافة إلى الرخصة الدولية لإعداد الناشئين وله مؤلف باسم "طريق الإحتراف فى كرة القدم " .