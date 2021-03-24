بالصور.. المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته لأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل المنتخب الوطني الأولمبي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره الجاري ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والتي ستقام في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الأوليمبي المصري بقيادة شوقي غريب، في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020" بعد التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عام الأخيرة.

ووفقاً لما جاء في موقع "فيفا" الرسمي، فقد تقرر أن تقام مراسم القرعة يوم 21 من شهر إبريل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ، في الساعة 11 بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر ضمن 14 منتخباً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بينما مازال متبقى مكانين لمنتخبات من أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، حيث تقام البطولة المؤهلة في الفترة بين 18 لـ30 من شهر مارس الجاري.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، قائمة مكونة من 32 لاعبًا لخوض معسكر مطلع الأسبوع الجاري، في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والتي ستقام في يوليو المقبل، للاطلاع عليها.. اضغط هنا