حجازي يدعم مصر في الاستعداد الأخير قبل مواجهة كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتظم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي في تدريبات منتخب مصر في استعداده الأخير لمواجهة كينيا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

حجازي لحق ببعثة المنتخب المصري مؤخراً في نيروبي، ليشارك في المران الرئيسي لفريق حسام البدري قبل مواجهة كينيا مساء الخميس.

وعلى جانب أخر خضع أيمن أشرف لتدريبات علاجية بعد معاناته من خشونة في الركبة تسببت في عدم مشاركته في المران الجماعي قبل أن يسافر الفريق إلى نيروبي.

وتحتل مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر، بينما تأتي كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوجو في المؤخرة بنقطة واحدة.