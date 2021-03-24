نبيه ينفي الشائعات: لم أتقدم بمذكرة ضد المثلوثي.. واللاعب يعود الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

نفى أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك الشائعات التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول إعداده لمذكرة ضد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وتقديمها للإدارة بسبب عدم عودته للقاهرة.

وقال نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "لم أتقدم بأي مذكرة ضد المثلوثي، واللاعب سيصل للقاهرة غدا الخميس بسبب ظروف خاصة به".

وأوضح المدرب العام للفريق أنه مستاء من الشائعات التي يتم إثارتها حول الزمالك، وطلب من الجميع تحري الدقة قبل كتابة أي أخبار عن الفريق.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.