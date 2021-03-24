الأهلي يواجه شبابه ويحدد موعد السفر لمواجهة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قرر الأهلي خوض مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي صباح الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن الفريق سيخوض مباراة ودية في العاشرة صباح غدٍ الخميس أمام فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الكونغو.

ويستعد الأحمر لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ.

وأضاف عبد الحفيظ أنه تواصل مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادي المريخ السوداني، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم.

وأوضح أن الهلال السوداني سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء، وهو نفس الملعب الذي يحتضن مباراة الأهلي والمريخ في اليوم التالي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلي في السودان.