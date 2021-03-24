الزمالك يهنئ محمد الأمين لتوليه رئاسة الاتحاد المصرى لليد

ياسر رشاد - القاهرة - تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي بالتهنئة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قد اعتمدت اليوم قرار الاتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور محمد الأمين ، حتى إجراء

انتخابات مجلس إدارة جديد.

وإذ يهنئ نادي الزمالك اللجنة الجديدة لكرة اليد ويتمنى لها خالص التوفيق والسداد في إدارة اللعبة يشدد النادي على مطالبه بالالتزام باستكمال الموسم الماضي والذي يتبقى منه جولتين فقط. وكان اتحاد اليد قد أعلن استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال

2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم.

وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.