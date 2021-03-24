تعرَّف على متوسط أعمار الزمالك والمولودية قبل موقعة الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا، في ظل التوقف الدولي الحالي.

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر 3 أبريل المقبل بالجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يتميز فريق الكرة بالزمالك بتوسط أعمار لاعبيه، إذ يصل المتوسط العمري للاعبي القلعة البيضاء إلى 26.5 عامًا.

يأتي محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الفريق، وأيمن حفني كأكبر اللاعبين سنًا بـ35 عامًا، فيما يأتي

حسام أشرف كأصغر اللاعبين بـ19 عامًا فقط.

ويرتفع المتوسط العمري لفريق مولودية الجزائر عن الزمالك بنسبة 6.%، إذ يصل المتوسط العمري لبطل الجزائر إلى 27.1%.

ويعتلي عبدالنور بالخير قائمة أكبر اللاعبين سنًا بمولودية الجزائر بـ32 عامًا، فيما يأتي أيمن رحماني كأصغر اللاعبين بـ19 عامًا.