بالصور.. البنك الأهلي يخسر أمام المحلة وديًا قبل السفر لمعسكر الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق البنك الاهلي أمام نظيره غزل المحلة بهدف نظيف، ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يلعبها الفريق استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

كان البنك الأهلي قد فاز قبل يومين على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الاستعدادات نفسها، أحرز الثلاثية محمد فخري وكريم بامبو وأحمد شرويدة.

وشهد اللقاء إضاعة العديد من

الفرص من جانب لاعبي البنك الأهلي، وحرمت العارضة هدفًا محققًا للمثناني، ونجاح حارس المحلة، محمود رضا، في إنقاذ شباكة لأكثر من تسديدة منها تصويبة لمحمد حامد الذي كان قريبًا من إحراز هدف من إحدى تسديداته القوية.

معسكر الإسماعيلية: ومن المقرر سفر

فريق البنك الاهلي إلى معسكره المغلق بالإسماعيلية الجمعة المقبلة؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب عام البك الأهلي، أنه رغم الخسارة إلا أن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني، وقف على بعض الإيجابيات والسلبيات خلال لقائي المقاصة والمحلة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات مهمة لسد الثغرات، وتنفيذ بعض الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها خلال اللقاءات الرسمية.