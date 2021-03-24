الأهلي يتعاقد مع الأمريكية روبن باركس لتدعيم سيدات السلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن التعاقد مع الأمريكية روبن باركس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد رؤوف أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع روبن لتدعيم

فريق كرة السلة سيدات خلال باقي مباريات الموسم الحالي، وحصد البطولات المحلية والعربية والأفريقية.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق اليوم، في

حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لدعم كل فرق النادي بالعناصر المطلوبة، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.