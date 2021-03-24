السودان تفوز على ساوتومي بثنائية وتتصدر مجموعتها بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره ساوتومي وبرنسيبى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022.

انتهى الشوط الأول بتقدم صقور الجديان بهدف مقابل لا شيء، سجله قلب الهجوم محمد عبدالرحمن في الدقيقة الـ27.

وأضاف اللاعب سيف مالك الهدف الثاني لصالح المنتخب الضيف، عند الدقيقة الـ55 من عمر

المواجهة.

وبتلك النتيجه يرتفع رصيد السودان إلى 9 نقاط، ليشارك نظيره غانا في صدارة المجموعة التي تضم كلًا من غانا وجنوب أفريقيا و السودان، ويتساوى الثلاث منتخبات في عدد النقاط حتى الآن، بينما يأتي ساوتومي في الركو الرابع بدون نقاط.