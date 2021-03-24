طبيب الأهلي يعلن نتيجة مسحة اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء أمس الثلاثاء.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الكونغو الأخيرة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي

في العاشرة صباح غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهات دوري أبطال أفريقيا، واستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب

التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمران اليوم، الذي يأتي استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين الأفريقي والمحلي.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد العاشرة صباح غدٍ الخميس موعدًا لخوض مباراة ودية تجريبية أمام فريق الشباب بالنادي

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، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.