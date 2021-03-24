موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمران اليوم، الذي يأتي استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين الأفريقي والمحلي.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد العاشرة صباح غدٍ الخميس موعدًا

الأهلي يحدد موعد السفر إلى السودان لمواجهة المريخ

لخوض مباراة ودية تجريبية أمام فريق الشباب بالنادي، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال

أفريقيا.

أضاف أنه تواصل مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادي المريخ السوداني، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم.

وأوضح أن الهلال السوداني سيواجه صن داونز الجنوب أفريقي يوم 2 أبريل المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، وهو الملعب نفسه الذي يحتضن مباراة الأهلي والمريخ في اليوم التالي.

وأشار عبدالحفيظ إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلي في السودان.

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