صفقات برشلونة | لابورتا يحدد مبلغ صادم مقابل التخلي عن كوتينيو!

حدد برشلونة الإسباني، ثمنا صادمًا نظير التخلي عن خدمات صانع ألعابه، فيليبي كوتينيو في الميركاتو الصيفي 2021، ليكون النادي الكتالوني على مشارف خسارة قياسية.

وكبد كوتينيو خزائن برشلونة 145 مليون يورو لضمه من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018، لكن النجم البرازيلي لم يظهر بشكل قوي مع البلوجرانا مثل الذي قدمه مع الريدز في البريميرليج؛ لتتم إعارته في صيف 2019 إلى بايرن ميونخ الألماني لمدة عام، قبل أن يعود الصيف الماضي وتضربه العديد من الإصابات، ابتعد على إثرها عن البارسا في جزء كبير من الموسم الحالي 2020/21.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن إدارة برشلونة ستوافق على بيع كوتينيو مقابل 40 مليون يورو فقط، خلال الميركاتو الصيفي 2021 (القادم).

ويأتي ذلك بعد 3 مواسم ونصف من ضمه، لعدم قدرته على تقديم المنتظر منه كأغلى صفقة في تاريخ برشلونة.

ماذا قدم كوتينيو مع برشلونة هذا الموسم قبل إصابته؟

شارك كوتينيو في 14 مباراة فقط مع البارسا هذا الموسم 2020/21؛ بواقع 12 في الدوري الاسباني، ومبارتين في دوري أبطال أوروبا، تمكن خلالهم من إحراز 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر أن فيليبي كوتينيو الذي فقد رونقه منذ رحيله عن الدوري الانجليزي، حصيلته مع البلوجرانا منذ انضمامه في يناير 2018، هي 23 هدفًا و14 تمريرة حاسمة فقط، خلال 90 مباراة بقميص الفريق الكتالوني بجميع البطولات.

كما تجدر الإشارة إلى أن كوتينيو يتبقى له 10 مباريات فقط، ليصل إلى 100 مباراة مع البارسا في مختلف المسابقات، ووقتها سيضطر النادي الكتالوني لدفع 20 مليون يورو أخرى لـ ليفربول، وفقًا للاتفاق الذي تم بين الطرفين الإسباني والإنجليزي.

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