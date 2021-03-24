شاهد مباراة هولندا وتركيا في بث مباشر اليوم تصفيات كأس العالم 2022 “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة هولندا وتركيا في أهم مباريات اليوم 24-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

ويلعب منتخب هولندا وتركيا لحساب المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات، “النرويج، الجبل الأسود، لاتفيا وجبل طارق”.

ويستقبل منتخب تركيا نظيره الهولندي على ملعب “أتاتورك الأولمبي”، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات أوروبا لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وينقل بث مباشر مباراة هولندا وتركيا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس فوتبال البريطانية.

ويدير لقاء هولندا وتركيا، الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية

على الرغم من أن منتخب تركيا لم يُهزم في 17 مباراة من أصل 20 مباراة تحت قيادة المدرب “شينول غونيش” (انتصر في 10، وتعادل في 7، وخسر 3)، إلا انه فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 8 مباريات (تعادل في 5، وخسر في 2)، وشهدت تلك الفترة هبوط الأتراك إلى المستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية.

واستقبل منتخب تركيا بشكل مثير للقلق الهدف الافتتاحي في آخر ثلاث مباريات متتالية على أرضه، وسيسعى اليوم إلى تنظيم صفوفه من أجل خطف أول ثلاث نقاط في مشوار التأهل إلى كأس العالم 2022.

في المقابل، لم يخسر منتخب هولندا تحت قيادة المدرب “فرانك دي بوير” الذي خلف رونالد كومان في سبتمبر 2020، حيث خاض مع الطواحين 5 مباريات تنافسية، تعادل في 3 مناسبات، وانتصر في مباراتين، ويأمل المدرب الشاب في استمرار تلك النتائج الإيجابية الليلة لحصد أول 3 نقاط أو على أقل تقدير خطف نقطة في بداية مشواره في تصفيات كأس العالم 2022.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت هولندا وتركيا على ملعب أتاتورك الأولمبي كانت في التصفيات المؤهلة ليورو 2016، وانتهت بفوز الاناضول على الطواحين بثلاثية نظيفة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة هولندا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2022