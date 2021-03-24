نتيجة مباراة الاردن ولبنان ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم “النشامى يواصلون التحسن”

تعرف على نتيجة مباراة الاردن ولبنان الودية التي أقيمت ضمن مباريات اليوم 24-3-2021 في يوم الفيفا، وشهدت تفوق المنتخب الاردني الذي أظهر المزيد من التحسن على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

فاز منتخب الاردن على شقيقه اللبناني بهدف دون رد سجله نجم الهجوم “موسى التعمري” في الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الثاني (د50).

ولاحت العديد من الفرص السهلة لتسجيل الاهداف أمام منتخب الاردن في هذه المباراة، تمامًا مثلما حدث في مباراة عمان والاردن التي أقيمت في الإمارات يوم السبت الماضي 20 مارس وانتهت بالتعادل 0/0.

وشهد الشوط الأول تألق حارس مرمى لبنان “مهدي خليل”، كما أبعد حارس مرمى الاردن “أحمد عبد الستار” تسديدة صعبة من المقص الأيمن في الدقيقة 32.

وساعد على تحسن المنتخب الاردني من النواحي الهجومية خلال الشوط الثاني، مشاركة المحترف القادم من بلجيكا مطلع هذا الأسبوع “موسى التعمري”.

ولم يكن موسى التعمري الوحيد الذي انضم لمعسكر الاردن بعد التعادل مع عمان، فقد انضم كذلك “ياسين البخيت وبهاء فيصل وخليل عطية”، وسبقهم إلى المعسكر “محمود مرضي وإحسان حداد ويوسف الرواشدة”، والذين شاركوا في المباراة الماضية أمام المنتخب العماني.

ونقل بث مباشر مباراة الاردن ولبنان على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “حازم عبدالسلام”، كما نقل على قناة الشارقة بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”، ونقلته قناة الاتحاد اللبناني لكرة القدم على يوتيوب.

أقيمت مواجهة الاردن ولبنان الودية على ملعب “ذياب عوانة” بمدينة دبي الإماراتية، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

تشكيلة الاردن اليوم: أحمد عبد الستار – محمد الدميري – يزن العرب – طارق خطاب – إحسان حداد – نور الدين الروبضه – أحمد صالح – بهاء سيف – يوسف رواشدة – يزن النعمات – ياسين بخيت.

دكة الاردن: إبراهيم سعدة – موسى سليمان التعمري – محمد أبو زريق – حمزة الدريري – نور الدين بني عطية – محمود الكومليه – فراس شلبية – مهند السليمان – أحمد حمدوني – صالح صالح – سليم الجلين – أنس بني ياسين.

تشكيلة لبنان اليوم: مهدي خليل – حسين زين – ماهر صبرا – نور منصور – شبريكو – جورج ملكي – نادر مطر – محمد حيدر – باسل جرادي – حسن معتوق – محمد قدوح.

دكة لبنان: مطر – ضاهر – نصار – مروش – عيش – دهيني – عثمان – عاصي – بركات – منذر – موني – الحلوي – درويش.

وتعد مواجهة منتخب الاردن لشقيقه اللبناني، الثانية له على هامش معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة دبي بدولة الإمارات، تحضيرًا لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسينتقل منتخب الاردن إلى العاصمة البحرينية “المنامة” هذا الأسبوع للتحضير لمواجهة بطل كأس الخليج العربي “منتخب البحرين” في ثالث مبارياته التحضيرية للتصفيات المزدوجة بعد شهرين من الآن.

على الجانب الآخر، وصل منتخب لبنان إلى دبي قبل 3 أيام وبصحبته نجم الفريق وقائده المخضرم “حسن معتوق” الذي قدم أداءً جيدًا أمام الاردن.

ومن المنتظر أن يتواجه المنتخب اللبناني أمام نظيره الكويتي يوم 29 مارس الجاري ضمن استعدادات كلا الفريقين لما هو قادم في التصفيات المزدوجة.