شاهد فيديو اهداف مباراة السودان وساو تومي في تصفيات كأس أمم أفريقيا “ثنائية تفي بالغرض خارج الديار”

فيديو اهداف مباراة السودان وساو تومي في تصفيات كأس أمم أفريقيا (صزر:Google)

شاهد فيديو اهداف مباراة السودان وساو تومي، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 24-3-2021، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي استضافها ملعب “ناشونال 12 دي جولهو”.

استعاد منتخب السودان والملقب بـ”صقور الجديان” واجهته من جديد فى مجموعته بعد ان حقق فوزاً رائعاً خارج دياره أمام منتخب ساو تومي بثنائية نظيفة، ليحافظ على أماله في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا قبل مواجهته الحاسمة فى الجولة الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم صقور الجديان بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة 27 عن طريق اللاعب “محمد عبدالرحمن” (الغربال) بعد ان استغل تمريرة زميله “سيف الدين مالك” ومن لمسة واحدة أطلق تصويبة رائعة (كرباج) من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفى الشوط الثاني كلل اللاعب “سيف الدين مالك” مجهوده وسجل الهدف الثاني لمنتخب السودان فى الدقيقة 55 بعد ان استلم كرة من خارج منطقة الجزاء ومهدها لنفسه على القدم اليمني ثم أطلق تصويبة صاروخية فى المقص الايسر لمرمي ساو تومي.

بهذه النتيجة رفع منتخب السودان رصيده الى النقطة التاسعة، متقاسماً صدارة المجموعة مؤقتاً مع كل من منتخبي غانا وجنوب أفريقيا واللذان يلتقيان مساء اليوم لصالح نفس الجولة، بينما يتذيل منتخب ساو تومي المجموعة بدون نقاط بعد تعرضه لخمس هزائم.

ودخل منتخب السوان المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، تعادل فى مبارتين، وحقق الفوز فى مبارتين، وسعي الى تحقيق الفوز أمام ساو تومي للدخول فى المنافسة على صدارة المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.