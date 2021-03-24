محمد إبراهيم عن استبعاده من منتخب مصر: “الابتعاد عن المنتخب أمر مُحزن”

كسر صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا “محمد إبراهيم” صمته بالتحدث عن قرار استبعاده من منتخب مصر الأول في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر.

واستخدم محمد إبراهيم حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي للتعبير عن خيبة أمله، ولتمني التوفيق للمجموعة المختارة لتمثيل مصر في المباراتين القادمتين.

وقال محمد إبراهيم “قميص منتخب مصر كبير وغالي، وشرف لأي أحد أن يرتديه. الابتعاد عن المنتخب أمر يُحزن أي شخص”.

وأضاف “كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وزملائي في الفترة الحالية، ربنا يوفقهم ويفرحونا بتحقيق هدف التأهل إلى أمم أفريقيا”.

وانتقل محمد إبراهيم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا – الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز – خلال الميركاتو الصيفي 2020، قادمًا من نادي مصر المقاصة الذي قدم معه مستوى متميز الموسم الماضي.

وسجل محمد إبراهيم 4 أهداف وصنع العديد من الأهداف لزملائه في مصر المقاصة خلال 27 مباراة لعبها، لكنه لم ينجح بعد في تدوين اسمه في جدول هدافي الدوري المصري هذا الموسم رفقة سيراميكا كليوباترا.

ويقدم لاعب الزمالك الأسبق مستوى متميز للغاية رفقة سيراميكا كليوباترا، حاز على اعجاب المراقبين والنقاد الرياضيين في مصر، لتبدأ المطالبة بمنحه فرصة اللعب مع منتخب مصر الأول.

لكن المدير الفني حسام البدري رفض إدراج اسمه ضمن المجموعة المستدعاه للمشاركة مع مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر، مفضلاً عليه نجم الأهلي محمد مجدي أفشة ولاعب وسط بيراميدز محمد فاروق، بالاضافة إلى زميله السابق في الزمالك مصطفى فتحي.

وشارك محمد إبراهيم في 8 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول بين عامي 2011 و2013، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا أمام إسواتيني في لقاء ودي انتهى بفوز مصر 10/صفر يوم 22 مارس 2013.

ولعب صاحب الـ 29 عامًا لأول مرة مع منتخب مصر كبديل أمام النيجر يوم 8 أكتوبر 2011، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، وانتصرت مصر بثلاثية نظيفة.

وكانت آخر مرة يشارك فيها محمد إبراهيم مع منتخب مصر الأول أمام زيمبابوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014، وفازت مصر 1/2.