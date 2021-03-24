جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا تستأنف اليوم مباريات المنتخبات في تصفيات كأس أمم أفريقيا، تواجه أوغندا بوركيما فاسو وإثيوبيا مدغشقر وجنوب السودان كالاوي وساوتوني السودان. تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - الجولة الخامسة المباراة الموعد القنوات الناقلة أوغندا ضد بوركينا فاسو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 إثيوبيا ضد مدغشقر 15:00 مصر، 16:00 السعودية - جنوب السودان ضد مالاوي 15:00 السودان، 16:00 السعودية - ساوتومي ضد السودان 21:00 السودان، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 غينيا ضد مالي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports FR HD 1 رواندا ضد موزمبيق 15:00 مصر، 16:00 السعودية -

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