الامارات | رونالدو يحدد طلباً واحدا من إدارة مدريد للعودة إلى "الملكي"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحدد طلباً واحدا من إدارة مدريد للعودة إلى "الملكي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي الملكي مجددا، باتت تأخذ حيزا من الجدية. وأشارت إلى أن قناص اليوفي حاليا يفكر بشكل جدي في مغادرة الفريق الإيطالي الصيف المقبل، وبحث بالفعل إمكانية العودة إلى مدريد، حيث صنع أمجاده على مر سنوات طويلة.

وقالت إنه بحسب مقربين من اللاعب، فإنه لن يتردد لحظة واحدة في العودة لو تحقق مطلب واحد فقط. وذكرت أن رونالدو يريد من مسؤولي ريال مدريد التعبير له بشكل شخصي ومباشر أنهم راغبون في عودته مرة أخرى.

وقالت الصحيفة إن رونالدو، وفي ظل المعاناة التي وجدها مع اليوفي، يريد إنهاء مسيرته مع مدريد، لكنه لا يستطيع التقدم أي خطوة إضافية من دون إشارة ورسالة واضحة ومباشرة من إدارة مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز.

وقد يكون العائق الرئيس أمام عودته راتبه الكبير الذي يتعدى الـ30 مليون يورو، وهو أمر قد لا تقوى إدارة مدريد على تأمينه، خاصة للاعب في منتصف الثلاثينات، على الرغم من اعترافهم بإمكاناته الكبيرة، وقدرته على العطاء لفترة طويلة.

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