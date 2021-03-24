شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يوقع على قميص الأهلي ويوجه رسالة للاعبين (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للفنان المطرب محمد منير، مرفقة بتوقيع ورسالة من «الكينج» على قميص الفريق.

وكتب منير على قميص الأهلي: «إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية».

وعلق الأهلي عبر حسابه: «دائماً في قلوبنا يا ملك».

وكان منير قد أثار جدلاً كبيراً خلال تصريح تليفزيوني مع الفنانة اسعاد يونس، معلناً توقفه عن تشجيع الزمالك وتحوله إلى دعم لاعبي الأهلي في الوقت الحالي.