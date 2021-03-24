شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم جمهور الزمالك عليه.. محمد منير يوقع على «تي شيرت» الأهلي: «لا للعنصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إعلان نجم الغناء المصري، محمد منير الملقب بـ«الملك» تشجيع فريق النادي الأهلي لكرة القدم، بعد أن كان من أبرز مشجعي فريق الزمالك، شنت العديد من صفحات جماهير الزمالك هجومًا على «الملك» محمد منير.

وقال منير، في تصريحات تليفزيونية: «كنت مشجعا لنادي الزمالك وفي الفترة الأخيرة أحب لاعبي الأهلي».

وأعلن الفنان محمد منير أنه لم يعد من مشجعي نادي الزمالك، وأنه أصبح مساندا للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان محمد منير خلال توقيعه على قميص النادي الأهلي، ليؤكد تشجيعه للنادي.

ووجهة محمد منير رسالة إلى لاعبي الأهلي :«الى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية» لترد عليه صفحة الأهلي «دائمًا في قلوبنا يا ملك».

وسادت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الثلاثاء بعد تصريحات «الملك» في برنامج «صاحبة السعادة» وتأكيده انه يشجع النادي الأهلي.