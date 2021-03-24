شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مارتن يول السابق مديرًا فنيا للمقاصة خلفًا لإيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مصر للمقاصة، تعيين محمد عبد العظيم «عظيمة» مديرًا فنيًا للفريق الفيومي خلفًا لإيهاب جلال الذي رحل لتدريب الإسماعيلي.

واعتمد محمد عبدالسلام رئيس إدارة مجلس المقاصة القرار، بحضور أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة والراعي الرسمي للنادي.

ويضم الجهاز المعاون كل من وليد هويدي مديرا للكرة، بلال محي الدين مدربًا عامًا، طارق حجاج مدربًا عامًا إسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط أحمال.

واعتمد مجلس المقاصة تعيين عصام سراج مديرًا للتسويق والاستثمار بالنادي ومتحدثًا رسميًا للمقاصة في إطار الهيكل والتطوير الذي ينشده مجلس المقاصة في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد المقاصة مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بشئون الكرة وتطوير النادي.

سبق محمد عبد العظيم أن عمل في الاهلي كمساعد مارتن يول المدير الفني الأسبق خلال فترة تواجده بالأهلي كما درب عدد من الفرق العمانية.

ويحتل المقاصة المركز السادس في جدول الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الخامس.