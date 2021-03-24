شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للاعبين وجلسة بين كارتيرون وعبد الشافى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض أشرف بن شرقي، ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبية على ركلات الجزاء على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشرف أسامة نبيه المدرب العام على الوحدة التدريبية التي خضع لها الثنائي.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات استشفائية للاعبي الفريق في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الإشراف على التدريب، بجانب فرناندو مدرب الأحمال، ومعاونه أحمد عصمت.

من ناحية اخرى، تواجد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، في مقر نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء، وتقابل مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون عقب انتهاء المران الجماعي للفريق.

وحرص عبد الكريم على مساندة الجهاز الفني، ودعمهم قبل مباراة مولودية الجزائر المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وتمنى مدرب حراس مرمى المنتخب التوفيق للفريق في مهمته الإفريقية القادمة والحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم لدوري الأبطال.

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.