شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه: الزمالك يملك قطاع ناشئين مميز ومباراة الجمعة فرصة أمامهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي يمتلك قطاعا مميزا من اللاعبين الناشئين في الفترة الحالية، وسيتم الاستعانة بهم وفقا لاحتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وأوضح أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني استعان بمجموعة من الناشئين في الفترة الحالية، وتم تصعيدهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأول نظرا لمستواهم المميز مع فرقهم.
و أكد أسامة نبيه، أن المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام فريق الشباب بالنادي يوم الجمعة المقبل ستحقق مكاسب عديدة.
وأوضح المدرب العام، أن المباراة ستساعد في تجهيز اللاعبين بالفريق الأول، والاطمئنان على العائدين من الإصابات، بخلاف الوقوف على مستوى مجموعة الشباب التي ستخوض المباراة أمام الفريق الأول.
وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق مع سيراميكا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة الودية، ليستقر الجهاز الفني على مواجهة فريق الشباب بالنادي.
فى نفس السياق، قرر الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل أمام كهرباء الإسماعيلية.
وتقرر أن يلتقي فريق الشباب مع الفريق الأول بالنادي بعد اعتذار فريق سيراميكا.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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