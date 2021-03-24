شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه: الزمالك يملك قطاع ناشئين مميز ومباراة الجمعة فرصة أمامهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي يمتلك قطاعا مميزا من اللاعبين الناشئين في الفترة الحالية، وسيتم الاستعانة بهم وفقا لاحتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني استعان بمجموعة من الناشئين في الفترة الحالية، وتم تصعيدهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأول نظرا لمستواهم المميز مع فرقهم.

و أكد أسامة نبيه، أن المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام فريق الشباب بالنادي يوم الجمعة المقبل ستحقق مكاسب عديدة.

وأوضح المدرب العام، أن المباراة ستساعد في تجهيز اللاعبين بالفريق الأول، والاطمئنان على العائدين من الإصابات، بخلاف الوقوف على مستوى مجموعة الشباب التي ستخوض المباراة أمام الفريق الأول.

وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق مع سيراميكا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة الودية، ليستقر الجهاز الفني على مواجهة فريق الشباب بالنادي.

فى نفس السياق، قرر الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتقرر أن يلتقي فريق الشباب مع الفريق الأول بالنادي بعد اعتذار فريق سيراميكا.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.