شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فريق الناشئين وديًا الجمعة بدلاً من سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة صغيرة، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وتحت الضغط، وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على المران.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض مباراة ودية مع فريق الناشئين بالنادي يوم الجمعة المقبل.

وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق مع سيراميكا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة الودية.

وفضل الجهاز الفني خوض المباراة مع فريق الناشئين في إطار سياسة متابعة الناشئين المتميزين، وتصعيدهم للفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.