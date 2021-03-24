شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. نبيه يسلم كارتيرون تقريرًا عن حالة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان بن شرقي قد أدى تدريبات تأهيلية في مران أمس عقب عودته من الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني.

جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلال المران اليوم.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.