شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يعلق مجدداً على استبعاده من منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر التي ستواجه كل من منتخبي كينيا وجزر القمر في مارس الجاري، بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :« تيشيرت منتخب مصر كبير وغالي وشرف لأي حد أنه يرتديه والأبتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي حد».

وتابع:«كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وزملائي في الفترة الحالية، ربنا يوفقهم ويفرحونا بتحقيق هدف التأهل لأمم إفريقيا».

وكان ابراهيم قد هاجم حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، من خلال تغريدة سابقة للاعب عبر تويتر، فور اعلان قائمة الفراعنة واستبعاده من المعسكر.