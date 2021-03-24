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هالاند وراشفورد على رأس القائمة.. أغلى 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تصدر الإنجليزي ماركوس راشفورد والنرويجي إيرلينج هالاند قائمة اللاعبين الأغلى من حيث الزيادة بالقيمة التسويقية في الدوريات الخمس الكبري خلال دراسة نشرها المركز الدولي للدراسات CIES.

وجاءالترتيب كالتالي.

راشفورد نجم مانشستر يونايتد صاحب الـ 23 عام تترواح ما بين 150 مليون يورو إلى 200 مليون يورو، ويتم تقييمه بنسبة 14.8% من إجمالي قيمة الفريق.

هالاند البالغ من العمر 20 عام له نفس القيمة ولكنه يمثل 21.5% من قيمة فريقه بوروسيا دورتموند.

المركز الثالث لللاعب الدولي الإنجليزي فيل فودين الذي يبلغ من العمر 20 عام وبوكايو ساكا صاحب الـ 19 عام، وجواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث تبلغ القيمة التسويقية لهم ما بين 120 مليون يورو إلى 150 مليون يورو.

يتواجد في الفئة من 90 مليون يورو إلى 120 مليون 7 لاعبين وهم تيمو فيرنر وأرنولد ظهير وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ وفرانكي دي يونج وسط ميدان .

كما يتواجد أيضًا في هذه الفئة كل من هاري كين مهاجم توتنهام وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس ولاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان.

ويعتبر فينيسيوس جونيور هو اللاعب الأعلى قيمة في حيث يتواجد في الفئة من 70 إلى 90 مليون يورو، في حين أن موسى ديابي لاعب ليفركوزن وداني أولمو لاعب لايبزيج الألماني في نفسة الفئة

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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