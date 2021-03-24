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كين يغادر معسكر منتخب ايطاليا بسبب الاصابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

اعلن الاتحاد الايطالي عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تعرض الشاب ​مويس كين​ ل​اصابة​ في تدريبات المنتخب، ليعود ادراجه الى فرنسا.

وكان كين يعاني من إصابة بـ فيروس ، قبل أن ينضم لمعسكر المنتخب الإيطالي استعدادًا لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وقد اكد الاتحاد الايطالي، ان كين تعرض لإصابة عضلية في التدريبات، وسيعود الى فرنسا لاستكمال علاجه.

وشارك صاحب الـ21 عامًا في 33 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وسجل 17 هدفًا وصنع 2.

وتعد إصابة كين ضربة قوية للنادي الباريسي الذي يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ الالماني في الدور ربع النهائي من بطولة .

وسيواجه باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ، يومي 7 و13 نيسان المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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