روما يعمل على تجديد عقد مانشيني وكريستانتي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

أفاد موقع جيانلوكا دي مارزيو أن المدير العام في نادي ​روما الايطالي​ تياغو بينتو يعمل على تجديد عقد كلّ من ​بريان كريستانتي​ و​جيانلوكا مانشيني​ خلال الفترة المقبلة.



وأشار الموقع إلى أنّ بينتو اجتمع مع وكيل أعمال اللاعبين وهو جوزيبي ريسو، للبحث في امكانية تجديد عقد كلّ منها في الفترة المقبلة.

ويسعى روما إلى تحصين نجوم الفريق للموسم المقبل، حيث سبق وأن جدّد عقد كلّ من رودجر ايبانيز وريك كارسدورب وهناك أخبار عن امكانية تجديد عقد هنريك مخيتاريان.