شيفشينكو يوجه نصيحة لنجم برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

وجه الأسطورة الأوكرانية أندريه ​شيفشينكو​، مهاجم ميلان السابق، ومدرب المنتخب الاوكراني نصيحة للفرنسي الدولي عثمان ​ديمبلي​، جناح برشلونة.



ويلتقي منتخبا أوكرانيا و​فرنسا​ اليوم ضمن مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويأمل شيفشينكو ألا يأخذ ديمبلي بالنصيحة على محمل الجد، لكنه يرى ان الفرنسي قادر على تسجيل الأهداف.

وقال شيفشينكو لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" أنا حاليًا في موقف أتمنى ألا يسجل فيه".

وأضاف:" إنه لاعب موهوب للغاية، لكنه يحتاج للتحلي بالصبر قليلا أمام المرمى".

وختم:" يجب أن يعمل قليلا لتحسين ذلك، واستغلال الفرص التي تتهيأ له".