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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيفشينكو يوجه نصيحة لنجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021
وجه الأسطورة الأوكرانية أندريه شيفشينكو، مهاجم ميلان السابق، ومدرب المنتخب الاوكراني نصيحة للفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة.
ويلتقي منتخبا أوكرانيا وفرنسا اليوم ضمن مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويأمل شيفشينكو ألا يأخذ ديمبلي بالنصيحة على محمل الجد، لكنه يرى ان الفرنسي قادر على تسجيل الأهداف.
وقال شيفشينكو لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" أنا حاليًا في موقف أتمنى ألا يسجل فيه".
وأضاف:" إنه لاعب موهوب للغاية، لكنه يحتاج للتحلي بالصبر قليلا أمام المرمى".
وختم:" يجب أن يعمل قليلا لتحسين ذلك، واستغلال الفرص التي تتهيأ له".