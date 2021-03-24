ديشان سيدخل بالقوّة الضاربة أمام اوكرانيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

يستعد منتخب ​فرنسا​، بطل العالم 2018، لمواجهة منتخب ​اوكرانيا​ يوم الاربعاء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة ​كأس العالم 2022​ في قطر.



وبحسب عدّة تقارير صحافية، سيدفع المدرب ديديه ديشان بأقوى تشكيلة متوفّرة لديه، حيث سيبدأ بالحارس هوغو لوريس في حراسة المرمى، مع رباعي خط الدفاع المكوّن من لوكاس هرنانديز ورافاييل فاران وكيمبيبي وبافارد، في خط الوسط، سيلعب كلّ من ندومبيلي ونغولو كانتي وبول بوغبا، فيما سيقحم انطوان غريزمان خلف كلّ من اوليفير جيرو وكيليان مبابي.