اليونايتد يضع عينه على حارس توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

كشفت تقارير صحف فرنسية، عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات حارس مرمى ​توتنهام​ والمنتخب الفرنسي هوغو ​لوريس​.



ويتبقى عام واحد في عقد لوريس (34 عاما) مع السبيرز، مع ورود تقارير حول عدم رغبته في التمديد.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد افادت عن اهتمام باريس سان جيرمان ونيس بخدمات لوريس، لكن صحيفة "ليكيب" اشارت الى أن مانشستر يونايتد انضم لقائمة المهتمين.

ووضع السبيرز ثلاثي إنكليزي محتمل لخلافة الحارس الفرنسي، هم: دي هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (وست بروميتش ألبيون)، نيك بوب (بيرنلي).