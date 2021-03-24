شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لكأس العالم للرماية البارالمبية في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت وفود الدول المشاركة في بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2021 التي اختتمت بنجاح على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي على حسن الاستقبال وأشادت بمستوى التنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم في هذه البطولة على الرغم من عجز كثير من دول العالم عن تنظيم أي منافسات رياضية بسبب انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد.

وفي اليوم الختامي أضاف نجوم المنتخب البارالمبي للرماية، فضيتين جديدتين في منافسات مسابقة 50 متراً ـ بندقية سكتون R6، وضعية الراقد مختلط الفئة SH1 للفردي والفرق، حيث حصل البطل الأولمبي عبدالله سلطان العرياني على المركز الثاني والميدالية الفضية، محققاً 2244,9 نقطة عقب منافسة مثيرة مع البطل الإسباني رينالدو سافيدرا الذي اقتنص الذهبية في الطلقة الأخيرة محققاً 245,4 نقطة، وجاء الهندي سيدهار بابو في المركز الثالث ليحصل على البرونزية بمجموع نقاط 223,6 نقطة.

وتمكن منتخبنا الوطني المكون من البطل عبدالله سلطان العرياني، والبطل سيف النعيمي، والبطل عبدالله سيف العرياني من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في نفس المسابقة للفرق بعد تحقيق 1822,2 نقطة، فيما حصل الفريق الأوكراني المكون من يوري ستوييفو وايرينا شيتنيك، واندريا دوروشينكو، على المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع نقاط 1839.1 نقطة.

وفي مسابقة 10 أمتار ـ بندقية هوائية R5 وضعية الراقد مختلط إعاقة جسدية تشمل إحدى اليدين، الفئة SH2، فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية البطلة تيليزينكو أناستاسيا من أوكرانيا بتحقيق 253,8 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية لمواطنها فيتالي بلاوشي بتحقيق 253 نقطة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطل التركي هاكان سيفيك بتحقيق 231,7 نقطة.

وفي ختام المنافسات أصدرت اللجنة الفنية المشرفة على البطولة، الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة، حيث تصدر الفريق الأوكراني المركز الأول بـ11 ميدالية، 6 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة، وجاء منتخبنا الوطني في المركز الثاني بـ7 ميداليات ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات، وبرونزية واحدة، واحتل المنتخب الهندي المركز الثالث بـ8 ميداليات: ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات.

وقال عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة: «الحمد والشكر لله على نجاح البطولة بشهادة جميع الوفود المشاركة ورئيس اللجنة الفنية ومراقب الاتحاد الدولي، لاسيما في ظل تطبيق نظام الفقاعة الصحية عبر تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للفرق المشاركة، وتوفير حافلات خاصة لكل المشاركين بالتنسيق مع الجهات المحلية، والاتحاد الدولي للرماية، إضافة إلى عمل فحص PCR كل يومين لجميع أعضاء الوفود المشاركة، للمحافظة على سلامة وصحة الفرق المشاركة في البطولة وخروج جميع نتائج الفحوص التي وصلت إلى أكثر من 1500 فحص جميعها سالبة؛ الأمر الذي يثبت نجاح التطبيق والتزام الجميع وعدم تسجيل أية مخالفات».