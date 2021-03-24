شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب موراي وخروج فينوس وليامز من بطولة ميامي للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر البريطاني أندي موراي الانسحاب من بطولة ميامي للتنس، أولى دورات الماسترز الألف نقطة المقامة هذا الأسبوع، بسبب إصابة عضلية.

ووصل المصنف أول عالمياً سابقاً، والمتوج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته الاحترافية (ويمبلدون 2013 و2016، وفلاشينج ميدوز 2012) إلى ميامي الأسبوع الماضي، بعد حصوله على بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة، وتمرن من دون أي مشاكل، الخميس والجمعة.

لكن ابن ال33 عاماً استفاق، السبت، على أوجاع في فخذه اليسرى وعانى من المشي، ورغم تحسن وضعه منذ حينها قرر الانسحاب من الدورة التي توج بلقبها عامي 2009 و2013 ووصل إلى مباراتها النهائية عامي 2012 و2015 لأنه غير جاهز بدنياً.

ونقلت صحيفة «ميامي هيرالد» عن موراي قوله: ليس لدي أدنى فكرة عما فعلته، إنها أحد الأمور الغريبة. كنت أتحسن يومياً بشكل تدريجي لكن ذلك ليس كافياً. لم أتمرن منذ الجمعة.

وعانى موراي كثيراً في الأعوام الأخيرة، وتحديداً عام 2017 من إصابات كثيرة اضطرته إلى الخضوع لعمليات جراحية عدة، حتى إن معاناته البدنية دفعته في أوائل عام 2019 إلى التفكير في الاعتزال.

وقرر الإسكتلندي مواصلة مسيرته الاحترافية لكنه لم يلعب سوى مباريات قليلة عام 2020 (7 مباريات)، بسبب فيروس كورونا الذي أصيب به في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأرغمه على الانسحاب من بطولة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن.

وخرج موراي من الدور ثمن النهائي لدورة روتردام الهولندية مطلع الشهر الحالي على يد الروسي أندري روبليف الذي توج باللقب لاحقاً، ثم انسحب بعدها من دورة دبي الدولية بسبب إنجاب زوجته لطفلهما الرابع.

وانضم موراي في ميامي الى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني رافايل نادال، والسويسري روجيه فيدرر، الذين انسحبوا من دورة الرجال، فيما خسرت دورة السيدات الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامس التي أعلنت، الأحد، انسحابها.

وتحمل سيرينا الرقم القياسي بعدد ألقاب دورة السيدات التي باتت من دورات ال«بريميير» الإلزامية منذ 2009، إذ توجت باللقب ثماني مرات، لكن آخرها يعود إلى عام 2015.

وشهد الدور الأول، الثلاثاء، انتهاء مشوار فينوس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، بخسارة بطلة أعوام 1998 و1999 و2001 أمام الكازاخستانية زارينا دياز 2-6 و6-7 (10-12) بعد مباراة استغرقت ساعة، و28 دقيقة.

وهذه المرة الأولى التي ينتهي فيها مشوار فينوس عند هذا الدور منذ مشاركتها الأولى في ميامي عام 1997، ليتبخر مجدداً حلم ابنة الأربعين عاماً، الفائزة بسبعة ألقاب كبرى، في تتويج أول منذ 2016 حين أحرزت في دورة كاوهسيونج التايوانية لقبها ال49 والأخير.

وتلتقي دياز في الدور الثاني السويسرية بيليندا بنسيتش المصنفة 11 والتي أعفيت من الدور الأول، على غرار المصنفات ال31 الأوليات الأخريات، وفي مقدمهن الأسترالية آشلي بارتي الأولى التي توجت باللقب الأخير عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا)، واليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمونا الثانية والثالثة توالياً.