صحيفة تكشف كواليس الصورة المثيرة للجدل.. زيزو أبلغ لاعبي الأهلي في المنتخب برغبته في الرحيل عن الزمالك.. وأفشة يعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، والمتواجد حالياً مع المنتخب الوطني في كينيا، اعترف "بعدم شعوره بالارتياح خلال الفترة الحالية داخل القلعة البيضاء"، وذلك بسبب نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز، واقتراب خروج الأبيض رسمياً من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "الوطن"، نقلا ًعن مصدر لها داخل المنتخب، بأن معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لمواجهة كينيا غداً الخميس في العاصمة الكينية نيروبي، شهد جلسة جانبية بين أحمد سيد زيزو ولاعبي الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن زيزو أكد خلال الجلسة أنه غاضب من نتائج فريقه الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ويفكر في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، في حال عدم استقرار الأوضاع وحل الأزمات التي تواجه اللاعبين من تأخر صرف المستحقات وخلافه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وخلال حديثه الجانبي مع لاعبي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني، لم يفصح زيزو عن وجهته المقبلة حال اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الجاري.

ولفتت إلى أن زيزو لم يشير من قريب أو بعيد لرغبته في الانتقال للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

من جانبه، علّق محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تجمعه مع أحمد سيد زيزو.

وقال أفشة، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إنه تربطه علاقة قوية بلاعب الزمالك زيزو، مشيرأً إلى أن الحديث كان يدور حول المباراة القادمة للمنتخب في التصفيات.

وأكد أفشة في تصريحاته على قوة علاقته مع كل لاعبي الزمالك بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن اللاعبين غير متابعين للسوشيال ميديا بشكل نهائي، وأن الجميع تركيزه على المباراة القادمة للمنتخب في التصفيات.

وأثارت الصورة التي جمعت أفشة بزيزو جدلأً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية، وربطتها جماهير نادي الزمالك والأهلي بأنباء انتقال لاعب الفارس الأبيض إلى المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

ويخوض المنتخب الوطني، تدريباته في السادسة مساء اليوم بتوقيت كينيا، السابعة بتوقيت مصر، استعداداً لمواجهة كينيا غداً الخميس، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، ويسعى منتخب الفراعنة لحسم التأهل بشكل رسمى، حيث يحتاج المنتخب للفوز أو التعادل، خاصة أنه يدخل مباراة الغد، وهو في صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويا مع منتخب جزر القمر بنفس الرصيد، فيما يحل منتخب كينيا بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.