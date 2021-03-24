شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: لم نعاقب المثلوثى لتأخر وصوله إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما ترددت في الساعات القليلة الماضية حول إعداده لمذكرة ضد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وتقديمها للإدارة بسبب عدم عودته للقاهرة فى الموعد المحدد له من قبل الجهاز الفنى.

وأكد نبيه في تصريحات للموقع الرسمي، إنه لم يقوم بإعداد أى مذكرات ضد المثلوثى، مشيرًا إلى إن كل ما تردد فى هذا الشأن شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، خاصة وإن عدم وصول اللاعب إلى القاهرة يأتى بسبب ظروف خاصة.

أضاف المدرب العام للزمالك، إن حمزة المثلثوى سيصل القاهرة غدًا الخميس، من أجل الانتظام فى التدريبات الجماعية فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تابع أسامة نبيه حديثه، إنه مستاء من الشائعات التي يتم إثارتها حول الزمالك، وطالب من الجميع تحري الدقة قبل كتابة فيما يتم تداوله عن القلعة البيضاء، خاصة وإن هذا التوقيت يحتاج لتكاتف الجميع.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.