شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر قائد المنتخب الأولمبي في غياب رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الاوليمبي أن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هو قائد منتخب مصر الاوليمبي في المعسكر الحالي بعد غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة.

تابع مسئولو منتخب مصر الأوليمبي أن رمضان صبحي هو قائد المنتخب يليه طاهر ثم عمر رضوان حارس المرمي ثم أسامه جلال مدافع انبي.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات اليومية على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يغادر اللاعبون بعدها عائدين لمنازلهم دون التقيد بالمبيت بفندق الإقامة.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبي كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،إقامة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل، والتى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.

ويترقب شوقي غريب معرفة المنتخبات والمدينة التى يقيم فيها الفريق قبل أن يبدأ مخاطبة نادي ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الريدز مع الفريق في الأولمبياد، بعدما وضع اسم صلاح ضمن قائمة مبدئية تضم 50 اسما تم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية من أجل المشاركة في الأولمبياد.