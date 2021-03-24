سلبية مسحة لاعبي الأهلي والفريق يطير للسودان 31 مارس لمواجهة المريخ

فى الوقت نفسه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء أمس الثلاثاء، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الكونغو الأخيرة.

أضاف أنه تواصل مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادي المريخ السوداني، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم.

وأوضح أن الهلال السوداني سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء، وهو نفس الملعب الذي يحتضن مباراة الأهلي والمريخ في اليوم التالي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلي في السودان.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مع طاقم السفارة المصرية في السودان، من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي التي تتوجه إلى الخرطوم يوم 31 مارس الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويكثف الجهاز الإداري بفريق الكرة بالأهلي من تحركاته في الوقت الحالي، لإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر إلى السودان.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي في العاشرة صباح غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهات دوري أبطال إفريقيا، واستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.