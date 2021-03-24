شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجعه عن تشجيع الزمالك.. الأهلى يغازل محمد منير:"دائماً فى قلوبنا ياملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر مع إعلان المطرب الكبير محمد منير تراجعه عن تشجيع الزمالك وإعجابه بنجوم القلعة الحمراء ، حيث نشرت الصفحة صورة لمحمد منير يوقع على قميص الاهلى هدية لنجوم المارد الأحمر وعلقت قائلة :""إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية.دائماً في قلوبنا يا ملك "

ومنذ ساعات قليلة كشف الكينج محمد منير أنه كان من أكبر مشجعي نادي الزمالك، لكن الآن هو يحب لاعبي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه أيضا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، ووقت مباراة الأهلى وبايرن ميونخ كان يشجع الأهلي، وذلك خلال الجزء الرابع من حلقة خاصة مع الكينج في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.