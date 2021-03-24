شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب ردا على من ينتقد تواجد 5 حراس بالمعسكر: ضمينا 6 حراس أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه دائما ما يضم 5 حراس مرمي في أكثر من معسكر ووصلت في فترة من الفترات لـ6 حراس مرمي.

أكمل شوقي غريب :"هناك من ينتقد تواجد ٥ حراس بالمعسكر الحالي للمنتخب وردي عليهم بأنه ضم من قبل 6 حراس وذلك لمنح الفرصة لجميع حراس مرمي المنتخب وكان آخرهم الحارس محمد أشرف وكان وقتها يلعب فى طنطا.

أضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي انه في حالة عدم ضم لاعب ما كان سيتم مهاجمته وفي حالة ضمه يتم مهاجمته ولكنه لا يشغل باله بمثل هذه الأمور ويبحث عن الافضل للمنتخب ولمصلحة الفريق القومي .

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات اليومية على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يغادر اللاعبون بعدها عائدين لمنازلهم دون التقيد بالمبيت بفندق الإقامة.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبي كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،إقامة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل، والتى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.

ويترقب شوقي غريب معرفة المنتخبات والمدينة التى يقيم فيها الفريق قبل أن يبدأ مخاطبة نادي ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الريدز مع الفريق في الأولمبياد، بعدما وضع اسم صلاح ضمن قائمة مبدئية تضم 50 اسما تم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية من أجل المشاركة في الأولمبياد.







































































































