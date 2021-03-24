الأهلي يخوض مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي غدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخوض مباراة ودية في العاشرة صباح غدٍ الخميس أمام فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.
واستأنف الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الكونغو.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وصعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب «التتش».
وجاء قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية.
وشارك أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي، تحت إشراف يانكون ميشيل.
واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.