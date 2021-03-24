شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخوض مباراة ودية في العاشرة صباح غدٍ الخميس أمام فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.